شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السوبر المحلى.. فايلر يتفوق على كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المحدد لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى في الإمارات.

ويرصد ”الخليج 365” مقارنة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك والسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى في التقرير التالى :

تعاقد النادى الأهلى مع مع فايلر في 31 أغسطس الماضى ، بينما تعاقد الزمالك مع كارتيرون في 3 ديسمبر الماضى .

قاد فايلر الأهلى حتى الأن في 26 مباراة فاز المدرب السويسرى في23 مباراة وخسر لقاء وحيد وتعادل في مباراتين سواء على صعيد منافسات الدوري المحلى أو دوري الابطال الافريقى أو كأس مصر أو كأس السوبر ، محققا السوبر المحلى الماضى .

Advertisements

أما كارتيرون ، تولى قيادة الفريق فى 17 مباراة بواقع 5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و10 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر، حقق الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات و أخيرا السوبر الأفريقي الذى فاز فيه الزمالك على حساب الترجى التونسى بقطر ، بينما خسر لقاء في الدورى أمام طلائع الجيش .

يحصل كارتيرون على ما يقرب من 70 ألف دولار شهريا ، بينما يحصل فايلر و جهازه المعاون على ما يقرب من 2 مليون دولار سنوياً وهو يشمل راتبه وراتب جهازه المعاون المكون من ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بنجيلي مُخطط الأحمال وميشيل ياناكوني مدرب الحراس، وهو ما يعني حصولهما على حوالي 160 ألف دولار شهرياً.

و يبدو أن كارتيرون لديه خبرة أقوى في الدورى المصرى ، خاصة أنه سبق له قيادة فريقا الأهلى ووادى دجلة ، بينما تعد هذه التجربة الأولى لـ فايلر في الدورى المصرى .