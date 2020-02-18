شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لموقعة بيراميدز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبلة بدور الستة عشر لكأس مصر، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران أمس الاثنين عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" والتى أقيمت على ستاد الاسماعيلية مساء الاحد الماضى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى.

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بعيداً عما سبق أعرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز على الرجاء المغربى بالإضافة إلى عدم استقبال أي هدف، وقال جوميز: "حققنا فوز هام على فريق كبير رغم عدم وصول الأداء للشكل المطلوب في معظم مجريات اللقاء وخاصة في الشوط الأول".

وأضاف: "نجحنا في خلق أكثر من فرصة في الشوط الثاني وكنت اتمني زيادة فارق الأهداف قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرنا في المغرب منتصف الشهر القادم".

واختتم: "نحتاج للروح التي ظهرت على لاعبي الفريق في قادم المباريات المحلية بالإضافة إلى مباراة الإياب، والتأهل سيكون هدية لجمهور الدراويش الرائع".