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شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وسيف زاهر يتوجهان للإمارات لحضور السوبر والان مع تفاصيل الخبر
وكانت البعثة قد أقلعت من مطار القاهرة الدولى فى تمام الثانية ظهر أمس، متجهة إلى أبو ظبى، واختار رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائمة للاعبين ضمت كلا من:
شريف إكرامى - محمد الشناوى - على لطفى - رامى ربيعة - محمود متولى - ياسر إبراهيم - أحمد فتحى - محمد هانى - أيمن أشرف - علي معلول - حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جيرالدو - جونيور أجايي - رمضان صبحي - محمود عبدالمنعم (كهربا) - وليد سليمان - مروان محسن - أليو بادجي - محمود وحيد - أحمد الشيخ.
ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصري، وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.
وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.
وتلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .
حازم امام واحمد عبد الله
سيف زاهر
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