شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فايلر قائد المارد الأحمر في البحث عن السوبر الثانى تحت ولايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى رينيه فايلر المدير الفني السويسرى للنادى الأهلى للتتويج بلقب السوبر المصرى الثانى تحت ولايته على حساب الغريم التقليدي للأحمر الزمالك في المباراة التي ستجمعهما الخميس المقبل في الإمارات.

ويبدو أن رينيه فايلر يمتلك كيمياء قوية بينه وبين لاعبى النادى الأهلى ساهمت في تحقيق صدارة الدورى حتى الآن وعدم التعرض للخسارة سوى في لقاء ويحد منذ قدومه.

تعاقد النادى الأهلى مع مع فايلر في 31 أغسطس الماضى، بينما تعاقد الزمالك مع كارتيرون في 3 ديسمبر الماضى .

قاد فايلر الأهلى حتى الآن في 26 مباراة فاز المدرب السويسرى في 23 مباراة وخسر لقاء وحيد وتعادل في مباراتين سواء على صعيد منافسات الدوري المحلى أو دوري الابطال الافريقى أو كأس مصر أو كأس السوبر، محققًا السوبر المحلى الماضى.

ونجح فايلر حتى الآن في تحقيق بطولة واحدة مع الأهلي هي كأس السوبر المصري الذي تفوق فيه على الزمالك، كما تأهل المارد الأحمر لدور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقي ليضرب موعدًا مع صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.

وطلب السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك بأبوظبي خاصة وأنه يرغب في تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس، وأكد المدرب السويسري ضرورة ابتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة على وجه مدرب الأهلى فى الصور التالية:

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فايلر على الخط



ابتسامة فايلر



فايلر فى نظرة تأمل



فايلر فى مؤتمر صحفى



فايلر 2