بالفيديو.. أمير عادل ينضم إلى الدوري النرويجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء على جوهر: انضم أمير عادل الشهير بـ"ألكسندر ياكوبسن" إلى نادي سارسبورج النرويجي في صفقة انتقال حر، لمدة عام. وانتهى عقد أمير مع ناديه السويدي نوركوبينج، والذي يلعب ضمن صفوفه منذ صيف 2017. وقدم النادي النرويجي اللاعب من خلال فيديو يستعرض فيه مهاراته، معلقا عليه: "نتطلع إلى التعرف عليك أليكس". وانضم صاحب الـ25 عاما، لصفوف المنتخب في عهد هيكتور كوبر، وشارك لمدة 45 دقيقة في مباراة مصر الودية أمام توجو، وكذلك انضم لصفوف منتخب الشباب ببطولة أفريقيا عام 2013 تحت قيادة ربيع ياسين، ولكنه شارك لمدة 35 دقيقة فقط أمام بنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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