موسيماني يعدد مزايا بديل "صاروخ صنداونز" قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رصد بيتسو موسيماني مدرب صنداونز الجنوب أفريقي مزايا وعيوب لاعبه نيكولاس لوكوبيني قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في التاسع والعشرين فبراير الجاري على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ولفت لوكوبيني إليه الأنظار خلال مشاركته كأساسي للمرة الثانية له هذا الموسم ضد شيبا يونايتد ببطولة دوري جنوب أفريقيا، وقاد فريقه للفوز بثلاثية دون رد.

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وخلال تصريحات لمدرب صنداونز نقلتها صحيفة "kickoff" قال موسيماني: "إنه محظوظ لأنه يلعب بكلتا قدميه اليمنى واليسرى، من حسن الحظ أنه سجل في مباراة شيبا يونايتد، وحصل على جائزة رجل المباراة، لقد وضعني تحت الضغط الآن".

وأضاف: "هو لاعب جيد لكنه يحتاج للمزيد من الوقت، كما يفتقر للخبرة".

جدير بالذكر أن صنداونز تعرض لأكثر من ضربة خلال الفترة القليلة الماضية بعد إصابة ثابيلو مورينا الظهير الأيمن، وتيبوجو لانجرمان الظهير الأيسر، إلى جانب إتعرض دينيس أونيانجو حارس مرمى الفريق لإصابة خفيفة.