بالمواعيد والقنوات الناقلة.. ليفربول يواصل رحلة الدفاع عن لقب الأبطال ضد أتليتكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تعود اليوم الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث ستنطلق مباريات ذهاب دور الـ16 للبطولة، كما يواصل دوري أبطال آسيا خوض مباريات دور المجموعات للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان على ملعب سيجنال ايدونا بارك، بينما يحل ليفربول ضيفًا على أتليتكو مدريد في ملعب واندا ميتروبوليتانو الذي شهد تتويج الريدز ببطولة تشامبيونزليج الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، يلتقي العين الإماراتي والنصر السعودي في دور المجموعات لدوري أبطال آسي، بينما يحل الدحيل القطري ضيفًا على التعاون السعودي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

10:00- بوروسيا دورتموند الألماني x باريس سان جيرمان الفرنسي

تذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 12 EN

10:00- أتليتكو مدريد الإسباني x ليفربول الإنجليزي

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تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

دوري أبطال آسيا

4:55- العين الإماراتي x النصر السعودي

تذاع المباراة على قناتي Alkass Seven HDو beIN Sports HD 4

5:35- السد القطري x سباهان اصفهان الإيراني

تذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 1و Alkass Six HD

5:35- التعاون السعودي x الدحيل القطري

تذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 2و Alkass Three HD