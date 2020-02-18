التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والدحيل في دوري أبطال أسيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره فريق الدحيل القطري علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

من المتوقع أن يبدأ البرتغالى فيتور كامبيلوس المدير

حراسة المرمى : كاسيو.خط الدفاع : ياسين برناوي، أحمد عسيري، ريكاردو ماتشادو، فهد الحمد.خط الوسط : نيلدوبيترولينا، ساندرو مانويل، سيدريك أميسي، سميحان النابت.خط الهجوم : مالك عبدالمنعم ، هيلدون راموس.

فيما سيدخل المغربي وليد الركراكي المدير الفني للدحيل القطري بتشكيل متوقع مكون من

حراسة المرمى :- أمين ليكومت.

خط الدفاع :- سلطان البريك، أحمد ياسر محمدي، المهدي بن عطية، محمد موسى.

خط الوسط :- ايدميلسون جونيور، بوضياف، عاصم ماديبو، المعز علي.

الهجوم :- كوانغ سونغ هان، ماريو ماندجوكيتش.