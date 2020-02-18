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التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والدحيل في دوري أبطال أسيا

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره فريق الدحيل القطري علي استاد مدينة الملك عبدالله ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

من المتوقع أن يبدأ البرتغالى فيتور كامبيلوس المدير

الفنى للتعاون المباراة بالتشكيل الاتى :
حراسة المرمى : كاسيو.
خط الدفاع : ياسين برناوي، أحمد عسيري، ريكاردو ماتشادو، فهد الحمد.
خط الوسط : نيلدوبيترولينا، ساندرو مانويل، سيدريك أميسي،  سميحان النابت.
خط الهجوم : مالك عبدالمنعم ، هيلدون راموس.

فيما سيدخل المغربي وليد الركراكي المدير الفني للدحيل القطري بتشكيل متوقع مكون من 

 حراسة المرمى :- أمين ليكومت.
 خط الدفاع :- سلطان البريك، أحمد ياسر محمدي، المهدي بن عطية، محمد موسى.
خط الوسط :- ايدميلسون جونيور، بوضياف، عاصم ماديبو، المعز علي.
الهجوم :- كوانغ سونغ هان، ماريو ماندجوكيتش.

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