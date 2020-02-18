موعد مباراة التعاون والدحيل في دوري أبطال آسيا .. والقنوات الناقلة

يحل فريق الدحيل ضيفا ثقيلا على نظيره فريق التعاون مساء اليوم الثلاثاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر فريق الدحيل القطري جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ٣ نقاط، يليه فريق التعاون في المركز الثاني برصيد ٣ نقاط، بينما يأتي فريق برسبوليس الإيراني في المركز الثالت و الشارقة الإماراتي في

المركز الرابع بدون اي رصيد من النقاط.



موعد مباراة التعاون والدحيل :

تقام مباراة التعاون و الدحيل في تمام الساعة ٥:٣٥ بتوقيت مصر، ٦:٣٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٧:٣٥ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والدحيل :

تذاع مباراة التعاون والدحيل بشكل حصري عبر قناة "bein sports 2 HD" بصوت المعلق عامر

الخوذيري.



وصرح كامبيلوس المدير الفنى للتعاون في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء امس قبل مباراة الدحيل القطري قائلا :" الدحيل فريق قوي يمتلك أجانب على مستوى عال، لدينا حماس كبير ونحترم الدحيل .

وتابع" : "معرفتي التامة بلاعبي ‎التعاون تجعلني أتحدى بهم ومتأكد بأن الأداء سيكون مختلف والروح ستكون حاضرة غداً، الكاميروني تاوامبا متوقف لمدة شهر وبحاجة عمل بدني" .

واضاف :"المباراة فرصة كبيرة التعاون الذي يمثل المملكة في هذا الحدث القاري، مباراة صعبة مثل بقية مباريات دوري أبطال آسيا ".

