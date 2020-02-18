التشكيل المتوقع لمباراة النصر السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

يحل فريق النصر السعودي ضيفاً ثقيلا على نظيره العين الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، وذلك في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : سلطان الغنام - مايكون - عبدالاله العمري - عبد الرحمن عبيد.

خط الوسط : مختار علي - بيتروس ماتيوس - نور الدين أمرابط - يحيى الشهري - أحمد موسى.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

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ومن المتوقع أن يدفع بيدرو ايمانويل المدير الفني

للعين الاماراتي بالقوة الضاربة في لقاء اليوم علي أمل تعويض الهزيمة التي تلقاها في لقاء الجولة الاولي.

ومن المتوقع ان يضم تشكيل العين كل من :

حراسة المرمى : خالد عيسي.

خط الدفاع : بندر الأحبابي - محمد علي شاكر - تسوكاسا ال شيوتانى.

خط الوسط : بالازس جوجاك - أحمد بارمان - إسلامخان - عمر ياسين.

خط الهجوم : كايو - لابا كودجا.