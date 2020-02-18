موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بدوري الابطال.. والقنوات الناقلة

يخوض فريق بوروسيا دورتموند الألماني مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الثلاثاء عندما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة نارية علي ملعب سيجنال ادونا بارك، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بدوري ابطال أوروبا

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية

عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة ابوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان بدوري ابطال أوروبا

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تنقل مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة.

يسعى دورتموند الألمانى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة مريحة تسهل

عليه الأمور فى مباراة العودة التى ستقام بعد أسبوعين، ويتسلح بالمهاجم النرويجى هالاند الذى يملك إحصائيات مرعبة فى البطولة من أجل تحقيق فوز عريض.

فى المقابل، يحرص باريس سان جيرمان على العودة بأى نتيجة إيجابية من معقل الغواصات الصفراء، مستعينًا بخبرة توخيل فى معرفة كل خبايا فريقه السابق من أجل تسهيل المهمة قبل أن تُلعب العودة على ملعب حديقة الأمراء.

ويعانى باريس سان جيرمان من إصابة الثلاثى ماركينيوس، نيمار وديالو، وعدا ذلك لن يفتقد الفريق الفرنسى أى لاعب آخر فى مباراة بوروسيا دورتموند.