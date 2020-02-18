موعد مبارأاة أتلتيكو مدريد وليفربول بمشاركة محمد صلاح.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وليفربول الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول بدوري أبطال أوروبا:

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل

بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا:

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تنقل مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

يعيش ليفربول بطل أوروبا هذا الموسم مسيرة مثالية حتى اللحظة، حيث يسعى إلى المحافظة على لقبه الأوروبى وتحقيق الإنجاز مرة أخرى.

وضمن ليفربول بشكل كبير التتويج بلقب الدورى

الإنجليزى الممتاز للمرة الأولى فى حُلته الجديدة وأصبح متفرغًا للقب الأوروبى بشكل كبير.

فى المقابل، أتلتيكو مدريد ليس فى أفضل أحواله وهو ما يمكن استشفافه بالنظر إلى جدول ترتيب الدورى الإسبانى، الذى يحتل فيه المرتبة الرابعة برصيد 40 نقطة، وبفارق كبير عن قطبى الليجا، ولكن تظل أوروبا فرصة سانحة لتعويض الإخفاق المحلى، لاسيما أن حلم التتويج القارى لا يزال يُطارد جمهور الروخيبلانكوس.

ويُعانى أتلتيكو مدريد من غياب دييجو كوستا، وتحوم شكوك حول جواو فيليكس وكوكى وألفارو موراتا وجواو فيليكس، عدا ذلك فالقائمة مكتملة أمام ليفربول.