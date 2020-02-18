مباراة السوبر.. معسكر الزمالك تحت الحراسة المشددة في الإمارات

تحول معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مدينة أبوظبى إلى ثكنة عسكرية بعد إصرار أحمد مرتضى منصور، رئيس البعثة، على إقامة الفريق بنادى القوات المسلحة، وأصدر تعليمات مشددة إلى الأمن بعدم دخول أى شخص مهما كان، سواء من الجماهير، أو حتى الإعلاميين، بهدف زيادة التركيز لدى جميع اللاعبين، وتقرر أيضًا أن يؤدى الفريق تدريباته داخل النادى لإضفاء طابع السرية التامة استعدادًا لمواجهة الأهلى بعد غد الخميس فى السوبر المصرى، والمقرر على ملعب الشيخ محمد بن زايد.

أدى الفريق مرانًا خفيفًا، أمس الإثنين، بعد وصول البعثة بعد ظهر

أمس، حيث حرص الفرنسى كارترون على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين أكد خلالها على نقاط عده مهمة أولاها عدم التركيز مع مواقع التواصل الاجتماعى والابتعاد عن تصديق كل ما يتردد عن اختيار قائمة معينة للمباراة، مشيرًا إلى أنه فضل سفر ٢٩ لاعبًا إلى الإمارات، وأنه يعتمد فى اختياراته على احتياجاته للمباراة واللاعبين الذين ينفذون تعليماته داخل المستطيل الأخضر، وعلى الجميع أن يجتهد فى التدريبات للحصول على فرصته.

وشدد كارتيرون على أهمية المباراة وأنها

لا تقل أهمية عن مباراة الترجى التونسى التى حقق فيها الفريق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصل الفريق على لقب السوبر الأفريقى، مشيرًا إلى صعوبة اللقاء لأنه أمام فريق محترم يضم لاعبين على مستوى فنى مرتفع، ويحتل قمة الدورى وعليهم أن يقاتلوا من أجل تحقيق الفوز حتى لا يفسد عليهم المنافس فوزهم بالسوبر الأفريقي.

من ناحيته أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أن لاعبى الزمالك تعاهدوا على تقديم مباراة قوية وتكرار السيناريو الذى تكرر فى الدوحة، مؤكدًا أن الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرات قادرين على حصد اللقب مثلما حدث منذ موسمين فى الإمارات أيضًا، مشيدًا فى الوقت نفسه بالتزام وانضباط اللاعبين داخل المعسكر الذى تم اختياره بعناية شديدة وأنه متفائل جدًا.