مباراة السوبر.. الأهلي يحذر كهربا وتكليفات خاصة لإيقاف خطورة بن شرقي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر حالة الطوارئ قبل مواجهة الزمالك بعد غدٍ الخميس فى بطولة كأس السوبر المحلى المقررة على ملعب «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
ويخوض الأهلى اليوم الثلاثاء مرانه الأول فى أحد ملاعب العاصمة الإماراتية أبوظبى وفقًا للتنسيق الذى تم بين مسؤولى القلعة الحمراء ومجلس أبوظبى الرياضي المنظم للمباراة واتحاد الكرة.
ووصلت بعثة الأهلى أمس الاثنين إلى الإمارات برئاسة خالد الدرندلى أمين الصندوق واستقبلها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى واللذان سبقا البعثة من أجل حجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.
وعقد الدرندلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب كما خاض الفريق تدريبات استشفائيةللاعبين فى فندق الإقامة بالإمارات أمس الاثنين.
وحدد المدرب السويسرى برنامجًا بدنيًا واستشفائيًا للاعبين فى الجيمانزيوم الخاص بفندق إقامة اللاعبين فى ظل مخاوفه من استمرار حالة الإجهاد نتيجة رحلة السفر وتوالى المباريات.
وتأكدت جاهزية الثنائى أحمد فتحى والسنغالى أليو بادجى لخوض لقاء السوبر أمام الزمالك بعد أن تخلص اللاعبان من الإجهاد العضلى الذى لاحقهما فى الفترة الأخيرة لتكتمل صفوف الفريق.
وفضل فايلر اصطحاب جميع لاعبيه للإمارات واستبعاد صالح جمعة صانع الألعاب فقط بعد أن خرج من حساباته فى المرحلة الماضية، وعقد سيد عبد الحفيظ جلسة مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لمطالبته بالتركيز فى مساعدةالفريق خلال اللقاء وعدم التأثر بأى أمور أخرى خارج الملعب.
ويخوض كهربا أول لقاء ضد فريقه السابق الزمالك بعد رحيله بنهاية الموسم المنقضى، وحذر عبد الحفيظ اللاعب من التأثر بأى أزمات أو استفزازات والتركيز فقط داخل الملعب وعدم الخروج عن النص لأى سبب خاصة أن المباراة جماهيرية وحساسة بين القطبين وعلى بطولة مهمة بقيمة السوبر المحلي.
ووعد كهربا مدير الكرة بالالتزام الشديد وعدم إثارة أى أزمات فى مباراة الزمالك وعدم التأثر بأى ضغوط فى المرحلة الحالية خاصة أنه يسعى لتحقيق أول لقب له مع الأهلي.
وقدم الجهاز المعاون لفايلر تقريرًا شاملًا عن أداء فريق الزمالك فى الفترة الأخيرة وخاصة اللاعب المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الفريق الأبيض بعد أن تألق مؤخرًا خلال لقاء الترجى التونسى ببطولة كأس السوبر الإفريقي.
ويعكف فايلر على تجهيز بعض التعليمات الخاصة للاعبيه للتعامل مع تحركات بن شرقى والتركيز الشديد لعدم ترك أى مساحات للهجمات المرتدة التى يقودها اللاعب المغربي.
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