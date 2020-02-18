دلاس فى مهمة إنقاذ وادى دجلة من الهبوط

تتحرك إدارة نادى وادى دجلة، بشكل مكثف خلال الساعات المقبلة لحل أزمة فريق الكرة، فى ظل تراجع النتائج وكان آخرها وداع كأس مصر من دور الـ16.

وودع وادى دجلة بطولة الكأس مبكرًا، فى المباراة التى قادها المدرب المؤقت الجزائرى مصطفى الخروبي، بعد قرار إدارة النادى إقالة المدير الفنى

اليونانى تاكيس جونيس؛ لسوء النتائج بالدوري.

وعلمت الوفد أن النادى الدجلاوي، توصل لاتفاق مع المدرب اليونانى ترايانوس دلاس، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا لمواطنه تاكيس جونيس، ليبدأ مهمة إنقاذ الفريق سريعًا من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وينتظر أن يتم توقيع العقود اليوم الإثنين بحضور الطرفين بعد الاتفاق على كل البنود الخاصة بالتعاقد، حيث اشترطت إدارة دجلة على المدرب اليونانى بقاء الفريق فى الدورى الممتاز كشرط أساسى لتجديد العقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وحرص دالاس على مشاهدة مباراة الفريق الأخيرة أمام نادى مصر لتكوين انطباع كامل عن اللاعبين وظروف الفريق قبل بدء المهمة بشكل رسمى خلال الأسبوع الجاري.