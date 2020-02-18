حمودي يبحث عن عرض فنلندي للرحيل عن بيراميدز

يترقب أحمد حمودي، صانع ألعاب فريق بيراميدز، عرضًا من الدوري الفنلندي، للرحيل في الأيام المقبلة، في ظل عدم قيده في قائمة الفريق للمرة الثانية على التوالي.

ورفض حمودي خلال الفترة الماضية العديد من العروض بالدوري المصري، لإصراره

على خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الخارجية.

قال مصدر مقرب من اللاعب، إن حمودي يتدرب بكل جدية ويترقب عرضًا للرحيل إلى أحد الدوريات الأوروبية التي ما زال

القيد مفتوحًا بها، موضحًا أن الدوري الفنلندي الأقرب لحمودي حال وصول عرض مناسب.

أكد المصدر أن حمودي رفض عروضًا عدة من أندية بالدوري المحلي في الشهر الماضي، على رأسها إف سي مصر والإنتاج الحربي.

وكان حمودي رحل عن النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد فسخ عقده بالتراضي.