بث مباشر | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق المغربي “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سيجنال ايدونا بارك”، بإدارة من الحكم الإسباني “ماتيو لاهوز”.

يستقبل بوروسيا دورتموند فريق باريس سان جيرمان في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “سيجنال ايدونا بارك” الذي سيشهد عودة “توماس توخيل” المدير الفني السابق للفريق، والحالي لنادي العاصمة الفرنسية.

ويدخل فريق دورتموند المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب “بارك دي برانس” في 11 مارس المقبل.

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ويغيب قائد الفريق “ماركو رويس” عن المباراة بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه “فيردر بريمن” في بداية الشهر الحالي.

بينما يطمح فريق باريس سان جيرمان إلى الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب “أسود الفيستفاليا” تخدمه في مباراة العودة لمواصلة مشواره في المسابقة وتحقيق الحلم الأكبر وهو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وشهدت قائمة الفريق التي أعلنها “توخيل” والتي سافرت إلى ألمانيا تواجد نجم الفريق “نيمار دا سيلفا”، الذى غاب عن آخر أربع مباريات بسبب الإصابة.

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