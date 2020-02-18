رياضة | سلطان بن زايد يستضيف تدريب الأهلي قبل للسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطان بن زايد يستضيف تدريب الأهلي قبل للسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته اليوم بالإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالسوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق الأول برئاسة خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت مساء أمس الإثنين إلى مطار أبوظبي، وقرر فايلر منح اللاعبين راحة، خوفًا من تعرض اللاعبين لحالة إجهاد قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يكون تدريب الفريق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب سلطان بن زايد وسيكون تدريبًا مغلقًا، حيث منع المدير الفني حضور وسائل الإعلام أو الجماهير للتدريبات، حفاظًا على السرية وتركيز اللاعبين.

ويشمل المران، جلسة بين المدير الفني واللاعبين للتحدث عن مهام المرحلة المقبلة، ودراسة فريق المنافس وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات، مباراة النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك، مساء بعد غدٍ الخميس ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.