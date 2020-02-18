رياضة | الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي بالإمارات قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي بالإمارات قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، مكالمة من محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، من أجل الإطمئنان على الجميع قبل مواجهة السوبر المصري.

وحرص بيبو، التأكيد على الدرندلي تلبية كافة متطلبات الجهاز الفني والبعثة في الإمارات، بالإضافة إلى نقل رسائل تحفيزية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

ويخوض الفريق تدريباته اليوم في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب سلطان بن زايد بعد الوصول مساء أمس إلى مدينة أبوظبي، لمواجهة الزمالك بالقمة على الأراضي الإماراتية.

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وأكد الدرندلي لرئيس مجلس الإدارة، أن الأمور تسير بشكل جيد وأن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على اللاعبين والجهاز الفني.

ويغيب بيبو، عن بعثة الفريق في الإمارات، لمواجهة الزمالك، بسبب تحذيرات الأطباء بالإضافة إلى سفره للعاصمة الفرنسية باريس، خلال الساعات المقبلة للخضوع لفحوصات طبية على الظهر.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات لقب كأس السوبر المصري.