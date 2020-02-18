رياضة | تكريم جهاز المنتخب الأوليمبي على شرف السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم جهاز المنتخب الأوليمبي على شرف السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، السفر إلى مدينة أبوظبي الإماراتية اليون، من أجل حضور مباراة الأهلي والزمالك، بكأس السوبر المصري.

كما سيتواجد أحمد عبدالله عضو مجلس الإدارة برفقة الجنايني، حيث من المنتظر مشاركتهم في تسليم كأس لقب السوبر للبطل المتوج.

كان محمد فضل عضو مجلس الإدارة، تواجد بالساعات الماضية في الإمارات من أجل التنسيق للمباراة، وتسليم كرة السوبر للجنة المنظمة.

وتم توجيه الدعوة للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، من أجل تكريمه وباقي الجهاز، قبل انطلاق المباراة بدقائق، بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي تأهل بعدها الفراعنة الصغار إلى بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.