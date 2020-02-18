رياضة | سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبب غياب الخطيب عن السوبر في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى فرنسا خلال أيام من أجل الخضوع لفحوصات طبية دقيقة وجديدة على الظهر تحت إشراف الطبيب المعالج له.

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وكان من المقرر أن يسافر بيبو منتصف الأسبوع الماضي إلا أنه اضطر إلى تأجيل سفره بسبب اجتماع مجلس الإدارة ثم وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.

ولم يسافر بيبو إلي الإمارات لحضور مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي تقام مساء الخميس المقبل بناء على تعليمات طبيبه المعالج والذي نصحه بالراحة وعدم إرهاق نفسه في السفر.