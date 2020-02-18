رياضة | لامبارد يهاجم تقنية الفيديو: مدافع مانشستر يونايتد يستحق الطرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يهاجم تقنية الفيديو: مدافع مانشستر يونايتد يستحق الطرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد كان يستحق الطرد قبل أن يسجل الهدف الثاني في فوز ناديه 2-0 في الدوري الإنجليزي.

خطف حكم الفيديو المساعد الأضواء مرة أخرى، عندما نجا ماجواير من عقوبة ركل ميشي باتشواي في الشوط الأول قبل أن يسجل قائد يونايتد هدف ضمان الانتصار بضربة رأس في الدقيقة 66.

وقال لامبارد: "ماجواير كان يستحق الطرد، هذا واضح وكان ذلك سيغير سير المباراة بكل تأكيد.. مثل هذه القرارات تكون حاسمة، هذا جزء مهم من الدور الذي يجب أن يلعبه حكم الفيديو المساعد، وهو متابعة اللقطة مرة أخرى من زوايا مختلفة، لا أعرف لماذا لا ينظر الحكام إلى الشاشة، يجب استخدامها؟".