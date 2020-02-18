شكرا لقرائتكم حازم إمام وزاهر وبيبو يتوجهون للإمارات لحضور السوبر .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نجوم الكرة يتوجهون إلى الإمارات (1) وتوجه أمير عبد الحميد وخالد بيبو نجما الأهلي السابقين في الطائرة المتجه إلي أبو ظبي صباح اليوم لخوض مباراة استعراضية بين قدامي الأهلي والزمالك غدا الأربعاء علي الصالة المغطاة بنادي الجزيرة .

نجوم الكرة يتوجهون إلى الإمارات (2) ويشارك في المباراة كل من حازم إمام ومحمد فضل ووائل رياض "شيتوس" ومحمد شوقي وأيمن يونس وطارق مصطفي وسيد معوض ومحمد أبو العلا وأيمن عبد العزيز وجمال حمزة وأسامة نبيه ومحمد فاروق وأسامة حسن ومعتمد جمال وخالد الغندورومدحت عبد الهادي.

نجوم الكرة يتوجهون إلى الإمارات (3) Advertisements كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وصلت إلى مطار أبو ظبي الدولي امس ، استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

نجوم الكرة يتوجهون إلى الإمارات (4) وكانت البعثة قد أقلعت من مطار القاهرة الدولي في تمام الثانية ظهر امس ، متجهة إلى أبو ظبي، واختار رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة للاعبين ضمت كلا من: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي - رامي ربيعة - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول - حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جيرالدو - جونيور أجايي - رمضان صبحي - محمود عبدالمنعم (كهربا) - وليد سليمان - مروان محسن - أليو بادجي - محمود وحيد - أحمد الشيخ.

نجوم الكرة يتوجهون إلى الإمارات (5)

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