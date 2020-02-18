شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى يستقبل سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان فى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، رئيس بعثة الفريق في السوبر المصري، في مطار أبو ظبي لاستقبال سعد محمد لاعب الزمالك لفريق مواليد 2000، والمصاب بمرض السرطان.



أحمد مرتضي منصور (1)

وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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أحمد مرتضي منصور (2)

كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تكلفه بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى، اليوم، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

كما أصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته، إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورت بسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك المصاب بسرطان الدم إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدورالاجتماعي من قبل الشركة لجميع أطياف المجتمع وقال لاعب الزمالك إنه سعيد بتلك الدعوة ويتمنى تتويج فريقه بالسوبر.