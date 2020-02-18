شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. السوبر المصرى رحلة الأهلى لإكمال الدستة والزمالك لتحقيق اللقب الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى والزمالك لخوض مباراة السوبر يوم الخميس المقبل فى المباراة التى تجمعهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، باعتبار الأهلى بطل الدورى فى النسخة الأخيرة والزمالك بطل الكأس، لاسيما أن نتيجة المباراة دائما ما تكون خارج التوقعات فى ظل الندية والإثارة التى تشهدها لقاءات القمة، ولا تعترف بالحالة الفنية للفريقين قبل هذه المواجهة.

وتحظى المباراة باهتمام إعلامى وجماهيرى كبير فى ظل كونها بطولة خاصة بين القطبين، وبسبب حالة الفريقين العالية قبل قمة السوبر، باعتبار نتائج الأهلى الجيدة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر وتحقيق 15 انتصار متتالي بالدوري بخلاف صعوده إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ونفس الحال بالنسبة للزمالك الذي يقدم نتائج طيبة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وآخرها التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.

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وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.