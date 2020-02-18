شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجم الصريح يثير الخلاف في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، على أحد الملاعب التي تبتعد عن فندق الإقامة بأبوظبي قرابة الـ25 دقيقة وهو المران الذى سيقوم خلاله فايلر بتجربة خطة اللعب وبعض الأمور الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة السوبر.

كما يبحث فايلر بعض الأمور الخاصة بالتشكيل وطريقة اللعب وهل سيلعب بأحد المهاجمين مروان محسن أم السنغالي بادجي أم سيلعب بالنيجيري جونيور أجاي وأن كان الاقتراح الأخير هو الأرجح حتى الآن حيث يميل المدير الفني للدفع باللاعب النيجيري أساسيًا على أن يبقي مروان وبادجي كأوراق رابحة في الفريق وهو ما سيتضح خلال التدريبات المقبلة التي سيخوضها الفريق في أبوظبي، ووضع رينيه فايلر برنامجا بدنيًا خاصًا لتجهيز اللاعبين للمباراة وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا لخوض كأس السوبر.

على صعيد متصل، يعقد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة لمناقشة عدة ترتيبات خاصة بالفريق للتأكيد على بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق فى الإمارات ومواعيد التدريبات والانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية وكذلك الترتيب لحضور جمهور الفريق مباراة السوبر المرتقبة حيث يبحث رئيس البعثة بعض هذه الأمور مع مدير الكرة وكذلك مع الجانب الإماراتي المُنظّم للمباراة.

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