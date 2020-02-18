الجناينى وأحمد عبد الله يتجهان للإمارات اليوم لحضور سوبر الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه اليوم مسئولو اتحاد الكرة إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات، حيث يسافر اليوم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وأحمد عبد الله عضو اللجنة بعد سفر محمد فضل منذ أيام للتنسبق للمباراة.
وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري.
ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض ومحمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصري، وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.
وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.
وتلقى المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية فى دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل، وتحديدا فى الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .
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