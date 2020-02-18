شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض المكافآت الاستثنائية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك في مباراة السوبر المحلي المُقرر لها بعد غدٍ، الخميس بأبوظبي، وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجاري عندما فاز على الزمالك 3/2 في أول قمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وفي هذا الشأن، طالب محمود الخطيب رئيس النادي لاعبي الفريق بضرورة بذل أقصى ما لديهم والسعي جيدًا لتحقيق لقب السوبر خاصة أن الفريق يسير بُخطى جيدة محليًا وأفريقيًا وشدد رئيس الأهلي في حديثه مع اللاعبين قبل سفر الفريق للإمارات أمس، الإثنين، لخوض المباراة على أن مثل هذه اللقاءات المهمة تكون مؤثرة ومهمة في مسيرة الفريق لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات مهمة محليًا وأفريقيًا.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير النادى الأهلى بالإمارات على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، فور وصولها إلى مطار أبو ظبى لخوض مباراة السوبر المصري.

وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة. ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع نظيره الزمالك مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، على لقب السوبر المصري‎.