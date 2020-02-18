شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض المُجازفة بـ"جنش" فى السوبر المصرى بعد ودية جولدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض، عن سعادته بعودة الحارس للمُشاركة مُجدداً مع الفريق بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس، حيث دفع به المدرب في ودية جولدى، التي جمعت الفريقان لمدة 50 دقيقة، مساء أول أمس، الأحد، على ملعب النادى الأبيض، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف الفريق الأبيض كلاً من مصطفى فتحى وإمام عاشور، والتي جاءت ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى، بعد غد، الخميس، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في بطولة السوبر المصرى، في اللقاء الذى يبحث الأبيض عن الانتصار به من أجل تحقيق لقب السوبر المحلى بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى بالفوز على فريق الدم والذهب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون أخطر جنش أنه سيواصل منحه فرص المشاركة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يحتاج لزيادة معدلات جاهزيته الفنية قبل الاعتماد عليه في المباريات الرسمية لذا يرفض المغامرة بإشراكه في السوبر المصرى، وبذلك سيواصل المدرب الفرنسي على الاعتماد على محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق بصورة أساسية أمام الأهلى مع تواجد محمد عواد كبديل له، وحرص عمرو عبد السلام مدرب الحراس على تجهيز أبو جبل بأفضل صورة لمواصلة التألق بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق هذا الموسم مما أدى إلى اعتماد الجهاز الفني للفريق على جهوده في كافة المنافسات بصورة أساسية.

وتضم قائمة الزمالك فى السوبر المصرى 28 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد .