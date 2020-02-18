بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وبیرسبولیس في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الشارقة وبيرسبوليس في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “أحمد البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على “استاد نادي الشارقة”.

يستقبل الشارقة الإماراتي فريق بيرسبوليس الإيراني على ملعب الأول ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

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ويسعى فخر الامارة الباسمة إلى تحقيق الفوز الأول له في البطولة هذا الموسم، حيث خسر المباراة الإفتتاحية امام “التعاون السعودي” بنتيجة (1-0).

ويستمر غياب البرازيلي “ايجور كورنادو” عن صفوف الشارقة بسبب عدم تعافيه من إصابته بقطع كامل في العضلة الضامة منذ ديسمبر الماضي.

على الجانب الآخر يدخل فريق بيرسبوليس المباراة وحاله كحال الشارقة فقد خسر الفريق اولى مبارياته امام فريق “الدحيل القطري” بنتيجة (2-0)، وسيبحث عن تحقيق الفوز الأول في مباراة اليوم لانعاش حظوظه في التأهل للدور المقبل.

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