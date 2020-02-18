يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة السد وسباهان اصفهان في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش، 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، على ملعب “جاسم بن حمد”.
يستقبل السد القطري فريق “سباهان اصفهان الإيراني” على ملعبه “جاسم بن حمد” في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويطمح “تشافي هيرنانديز” في استغلال امكانيات فريقه لحصد اول ثلاث نقاط للفريق في البطولة امام سباهان متسلحًا بعامل الأرض والجمهور.
وسيسعى عيال الذيب إلى رد اعتبارهم من فريق سباهان الذي تفوق عليهم في اخر مواجهة جمعت الفريقين بنتيجة مهينة (4-0)، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2014.
على الجانب الآخر يدخل فريق سباهان أصفهان المباراة بمعنويات عالية بعد تغلبهم على فريق “العين الإماراتي” برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وسيسعى فريق نفش جهان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة والوصول إلى النقطة السادسة.
اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة السد وسباهان اصفهان اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة السد وسباهان اصفهان في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.