رياضة | نجم الأهلي السابق يتوقع تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يتوقع تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع نجم الأهلي السابق تأجيل مباراة القلعة الحمراء ونظيره الزمالك في قمة بطولة الدوري المصري المقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري.

وقال هاني العقبي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتوقع تأجيل قمة الدوري رغم تأكيد اتحاد الكرة بلعب المباراة في موعدها".

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وأكمل: "مباريات القمة بطولة خاصة والأهلي لن يخوض ديربي الدوري بالبدلاء".

واختتم تصريحاته قائلا: " الأهلي جماعيا أفضل من الزمالك وكارتيرون حافظ لاعبي الأهلي، كما أن فايلر يقدم حالة مميزة مع الأهلي وسياسة التدوير مفيدة للاعبين".