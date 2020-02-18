رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد علي تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد علي تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانسشتر يونايتد فوزا هاما خارج أرضه علي حساب نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث نجح اللاعب الدولي الفرنسي مارسيال في تسجيل الهدف الأول لفريقه مانشستر يونايتد بينما سجل المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجوير الهدف الثاني لحسم نادي مانسشتر يونايتد المباراة ويحصل على الثلاث نقاط ويقترب من المراكز المؤهلة لبطولة دروي أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد المباراة:

1- جيمي فاردي يتصدر الترتيب برصيد 17 هدفا

2- سيرجيو أجويرو 16 هدفا

3- داني إنجز 15 هدفا

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4- بيير إيمريك أوباميانج 15 هدفا

5- ماركوس راشفورد 14 هدفا

6- محمد صلاح 14 هدفا

7- تامي ابراهام 13 هدف

8- ساديو ماني 12 هدفا.

9- تيمو بوكي 11 هدفا

10- هاري كين 11 هدفا.