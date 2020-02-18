رياضة | أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد ضد ليفربول.. يورجن كلوب يكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن الفرق المرشحة للفوز ببطولة دروي أبطال أوروبا هذا الموسم قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

تعرف علي ما قاله كلوب قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول بدوري أبطال أوروبا:

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قال كلوب:"هذه المباراة هي واحدة من أصعب المباريات التي قد يلعبها أي لاعب كرة قدم، لأنهم منظمون للغاية ويستطيعون الخروج بالنتائج، وسيقاتلون بكل قوتهم في هذه المباراة أتليتكو لا يلعبون بشكل سيء كما يقول الناس، إنهم آلة قوية تحصد النتائج الإيجابية عندما تلعب المباراة النهائية يكون هذا رائعًا، خاصةً عندما تحقق اللقب، نرى أنفسنا كفريق يستطيع بلوغ النهائيات والفوز بالبطولات، ولسنا الفريق الوحيد الذي يمكنه ذلك ولكننا أحد هذه الفرق، فنحن كفريق نملك فرصة تحقيق شيء ما وسنحاول فعل ذلك".

وأضاف المدرب الألماني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول:"أتلتكو لديهم فلسفة واضحة، يملكون السرعة والاندفاع، أعلم أننا في بلد التيكي تاكا ولكنني معجب بما قدمون، بعض من أفضل مبارياتنا كانت خارج ملعبنا، مباراة بايرن كانت أفضل مباراة شهدتها في حياتي، مباراة برشلونة كذلك برغم خسارتها.

واختتم مدرب الريدز تصريحاته قائلا قبل مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول:"يقول الناس أنني شخص حماسي على خط الملعب، ولكن إذا كانت درجة حماستي هي 4 فدرجة حماسة ديجو هي 12، و فرق سيميوني دومًا ما تكون منظمة، هذا ما يجعل منه أحد أفضل المدربين بالعالم، و تقابلنا مرة أو مرتين من قبل، وتبادلنا بعض الرسائل بعد انتصارات أو خسائر كبيرة، ولكن هذه هي مواجهتنا التنافسية الأولى أنا لا أقصد وضع الضغط على أي أحد، و لست معنيًا بالألعاب الذهنية ولكنني لا أفكر كثيرًا قبل أن أتكلم.