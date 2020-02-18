ليفربول قد يتوّج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في عام 2020!

تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على مانشستر سيتي وحرمانه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسمين مقبلين، وتغريمه مبلغ 30 مليون يوورو بسبب انتهاكه سياسة اللعب النظيف.

وقالت الصحيفة إن العقوبات التي فرضت على مانشستر سيتي قد تجرده من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الذي حققه في موسم 2013 - 2014.

وأشارت إلى أن "السيتي" متهم بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الفترة من 2012 إلى 2016، وأن هذا الأمر يحظى بتحقيقات جادة من كافة الجهات.

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ولفتت الصحيفة إلى أن سحب اللقب سيتم عن طريق خصم نقاط بأثر رجعي، ما سيجعل الفريق الذي احتل وصافة الدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014 بطلاً لتلك النسخة.

وإذا تم تطبيق هذه الخطوة، فإن ليفربول هو من سيتوج باللقب، حيث احتل المركز الثاني في موسم 2013-2014، بفارق ثلاث نقاط فقط عن البطل مانشستر سيتي (86 نقطة).

ويعد تتويج ليفربول بنسخة الدوري الإنجليزي لعام 2013-2014 بأثر رجعي، وبنسخة العام الحالي (حيث يحتل المركز الأول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه)، سيشكل سابقة هي الأولى من نوعها في إنجلترا، حيث سيحصل "الريدز" على لقبين للدوري الإنجليزي في عام واحد.

وكان السيتي قد قدم طعناً في قرار حرمانه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا، فضلاً عن عدم تعليق الاتحاد الإنجليزي الممتاز حول نتائج تحقيقاته في انتهاكات مانشستر سيتي.