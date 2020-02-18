شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى "بديل" ومهام خاصة لـ"حامد" فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون، مرانه الثانى، اليوم، الثلاثاء، فى أبو ظبى، بعدما وصلت البعثة التى يترأسها أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى الإمارات، أمس الإثنين، بعدما فضل المدرب الفرنسى السفر مبكراً لدخول معسكر مغلق لمواجهة الأهلى، من أجل زيادة نسبة التركيز داخل الفريق الأبيض، خلال الفترة الحالية قبل مواجهة الفريق الأحمر، فيما أكد كارتيرون لمصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بضرورة الجاهزية للمشاركة أمام الأهلى خلال أى وقت لرغبته فى الاعتماد عليه كبديل استراتيجى فى تلك المواجهة لصناعة الفارق أمام الفريق الأحمر، بينما كلف كارتيرون كلا من الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق بمهام خاصة لغلق المساحات وتنظيم خطوط الفريق الأبيض فى الدفاع والهجوم خلال سير المباراة.

فى نفس السياق أخطر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض، عن سعادته بعودة الحارس للمُشاركة مُجدداً مع الفريق بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس، حيث دفع به المدرب فى ودية جولدى، التى جمعت الفريقان لمدة 50 دقيقة، مساء أول أمس، الأحد، على ملعب النادى الأبيض، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف الفريق الأبيض كلاً من مصطفى فتحى وإمام عاشور، والتى جاءت ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى، بعد غد، الخميس، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، فى بطولة السوبر المصرى، فى اللقاء الذى يبحث الأبيض عن الانتصار به من أجل تحقيق لقب السوبر المحلى بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالفوز على فريق الدم والذهب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون أخطر جنش أنه سيواصل منحه فرص المشاركة خلال الفترة المقبلة، إلا أنه يحتاج لزيادة معدلات جاهزيته الفنية قبل الاعتماد عليه فى المباريات الرسمية، لذا يرفض المغامرة بإشراكه فى السوبر المصرى، وبذلك سيواصل المدرب الفرنسى على الاعتماد على محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الفريق بصورة أساسية أمام الأهلى مع تواجد محمد عواد كبديل له، وحرص عمرو عبد السلام مدرب الحراس على تجهيز أبو جبل بأفضل صورة لمواصلة التألق بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق هذا الموسم مما أدى إلى اعتماد الجهاز الفنى للفريق على جهوده فى كل المنافسات بصورة أساسية.