شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للأهلى والزمالك بسبب الـ var أول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة عقد ندوة تعريفية مع ناديى الأهلى والزمالك بتقنية الـvar التى ستطبق مع بداية الدور الثاني بمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، وتم الاتفاق على أن تكون الندوة عقب مباراتى الفريقين فى السوبر، وأيضا مباراتهما بعد دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا.

وتهدف الندوة إلى تعريف الأجهزة الفنية واللاعبين بموعد توقف المباراة للعودة لحكم الفيديو والإشارات التى يتواصل بها الحكام مع تقنية الفار وتعريف اللاعبين بها، وأيضا أنه ليس من حق اللاعبين المطالبة باللجوء للفار، وأنه سيكون هناك عقوبات على أى لاعب يطلب ذلك.

وسددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ، مبلغ 700 ألف يورو للشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بداية من الدور الثانى المقرر انطلاقه يوم 9 مارس المقبل.

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ويعتبر المبلغ نظير تطبيق التقنية فى النصف الثانى من عمر الدورى هذا الموسم، حيث يمتد العقد لثلاثة مواسم ونصف الموسم مقبلة مقابل 4 ملايين يورو.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة رسميًا عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.. ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف)، ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

واتفق مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى عند وضع جدول الدورى، وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يوميًا كحد أقصى فى الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.