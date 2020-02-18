اليوم.. افتتاح البطولة العربية للرماية وبطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات

يشهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحفل الرسمي لفعاليات البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتى تقام فى الفترة من 17وحتى 26 فبراير الجارى على ملاعب نادى الرماية بالهرم ونادي صيد 6اكتوبر.

يشارك في البطولة عدد 400 رامي ورامية من 15 دولة هم "تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، اليمن،الكويت، لبنان، الامارات، الكويت، البحرين، العراق، سلطنة عمان، ومصر "البلد المضيف، وانطلقت امس الاثنين أولى المنافسات بعد الانتهاء من فحص الأسلحة والتدريبات الرسمية.

وفي هذا الصدد قال وزير

وقال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية ونائب رئيس الاتحاد العربى للرماية، إن استضافة البطولة العربية وبطولة الشيخة فاطمة للعام الثالث على التوالى يعتبر تأكيدا على مكانة مصر المرموقة ونجاح الاتحاد المصرى فى استضافة البطولة خلال الأعوام الماضية، والذى شهد نجاحا كبيرا ومنافسة قوية من جميع الرماة المشاركين في البطولة.

وأشار حسنى إلى أن البطولة ستقام على ميادين نادى الرماية وستقام على هامش البطولة منافسات كأس الجائزة الكبرى المفتوحة للرجال والشباب، بالإضافة إلى بطولة التارجت سبرينت ما يزيد من قاعدة المشاركة فى الفعاليات وزيادة فرصة الاحتكاك للاعبين واللاعبات مع مدارس الرماية المختلفة.

وأضاف حسني أنه سيقام اليوم حفل افتتاح البطولة بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ويشهد حفل افتتاح البطولة عدد من الشخصيات البارزة في مصر والوطن العربى بحضور السيد وزير الشباب والرياضة. الأسلحة والتدريبات الرسمية.وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة ، ان هذه البطولة تأتي في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لكل الاتحادات الرياضية ، مشيرا الي ان مصر أصبحت جاذبة لكل الأحداث والفعاليات الرياضية، متمنيًا التوفيق لكل الفرق المشاركة في البطولة.وقال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية ونائب رئيس الاتحاد العربى للرماية، إن استضافة البطولة العربية وبطولة الشيخة فاطمة للعام الثالث على التوالى يعتبر تأكيدا على مكانة مصر المرموقة ونجاح الاتحاد المصرى فى استضافة البطولة خلال الأعوام الماضية، والذى شهد نجاحا كبيرا ومنافسة قوية من جميع الرماة المشاركين في البطولة.وأشار حسنى إلى أن البطولة ستقام على ميادين نادى الرماية وستقام على هامش البطولة منافسات كأس الجائزة الكبرى المفتوحة للرجال والشباب، بالإضافة إلى بطولة التارجت سبرينت ما يزيد من قاعدة المشاركة فى الفعاليات وزيادة فرصة الاحتكاك للاعبين واللاعبات مع مدارس الرماية المختلفة.وأضاف حسني أنه سيقام اليوم حفل افتتاح البطولة بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ويشهد حفل افتتاح البطولة عدد من الشخصيات البارزة في مصر والوطن العربى بحضور السيد وزير الشباب والرياضة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح البطولة العربية للرماية وبطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.