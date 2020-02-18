رياضة | بعد تألقه في مباراة الأهلي.. ماذا قدم جوميز حتى الآن مع نادي الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقه في مباراة الأهلي.. ماذا قدم جوميز حتى الآن مع نادي الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي الهلال السعودي من الفوز على نظيره نادي شباب أهلي دبي الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين 17 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

تألق جوميز وخطف الفوز للهلال

وكالعادة استمر تألق الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم نادي الهلال حيث ساهم في فوز فريقه في مباراة الأمس بعد أن كان متأخرا بهدف على حساب الأهلي عن طريق يوسف جابر في الدقيقة 24.

وسجل جوميز هدفي نادي الهلال الذي ساهما في فوز الفريق على نادي شباب الأهلي في الدقيقة 36 و الدقيقة 72.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال آسيا عقب مباراة الأمس

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ويتواجد نادي الهلال في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا رفقة كل من نادي باختاكور ونادي باديديه ونادي شباب أهلي دبي.

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد نادي الهلال إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من مجموعته بدوري أبطال آسيا بينما يظل رصيد نادي شباب أهلي دبي بدون أي نقاط في المركز الثالث.

ماذا قدم جوميز حتى الآن مع نادي الهلال في هذا الموسم

وقد شارك بافيتيمبي جوميز في 22 مباراة حتى الآن مع نادي الهلال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

موعد مباراة الهلال القادمة

ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره نادي اتحاد جده السعودي يوم السبت القادم 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.