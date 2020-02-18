شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر يونايتد انتصارا ثمينا على مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية اليونايتد كل من أنتوني مارسيال في الدقيقة 45، وهاري ماجواير بالدقيقة 66.
بذلك الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 41 نقطة في المركز الرابع.
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