شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ملحمة المتروبوليتانو.. ماذا قال يورجن كلوب عن أتليتكو مدريد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن فريقه مستعد لواحدة من أصعب التحديات في كرة القدم عندما يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ويبتعد بطل أوروبا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وهو المرشح للتأهل على حساب فريق المدرب دييجو سيميوني الذي يواجه وقتا صعبا في الدوري الإسباني وربما يفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل.

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لكن كلوب كال المديح لأتليتيكو، وقال إن فريقه بحاجة لكي يكون في أفضل حالاته لو أراد الخروج بنتيجة إيجابية، وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا: «هذه واحدة من أصعب المباريات في حياة لاعب كرة قدم.

أضاف: «أتليتيكو منظم للغاية ويستطيع الحصول على نتائج. إنه في فترة انتقالية وهذا طبيعي لكنه يقاتل بكل ما يملك. هذا صعب حقا. إنه يملك السرعة والشراسة وفلسفة واضحة. أعلم أننا في بلد التمرير السريع القصير لكني أقدر مثل هذه الأمور. كلها جيدة».

تابع: «لو هناك فريق يجب أن تواجهه وأنت في أفضل حالاتك فهو أتليتيكو. إنه لا يمنحك هدايا. لو اجتهدت قدر المستطاع ستتاح لك الفرصة. لو لم تفعل فلن تكون لك فرصة. هناك سبب لبلوغه العديد من المباريات النهائية القارية».

وبغض النظر عن شيردان شاكيري، يملك كلوب تشكيلة كاملة للمواجهة باستاد متروبوليتانو، حيث نال ليفربول لقب دوري الأبطال في يونيو الماضي.