شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2002 أمام صربيا والكويت بطولة البحر الأبيض المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الثلاثاء، منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفني ياسر القصبى نظيره الصربى في إطار الفترة الصباحية بثالث جولاته ببطولة البحر الأبيض المتوسط باليونان.

فيما يتقابل منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 مع نظيره الكويتى في إطار الفترة المسائية برابع مواجهاته بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع نظيره البحرينى غدًا الأربعاء في الفترة الصباحية والرومانى في الفترة المسائية.

توجهت صباح أول أمس الأحد بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد 2002 إلى اليونان للمشاركة في البطولة، حيث تضم مجموعة منتخب مصر المجموعة الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعودية، الكويت، البحرين، صربيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا، تركيا، تونس، المغرب، مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا.

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وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدءًا من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة 45 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة .

بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية .

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه أسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفي قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.