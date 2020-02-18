رياضة | سيلتا فيجو ضد الريال.. لعنة البيرنابيو تصيب زيدان من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلتا فيجو ضد الريال.. لعنة البيرنابيو تصيب زيدان من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد تعادل وتعثر مرة أخري علي ملعبه سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ووسط جماهيره أمام نظيره نادي سيلتا فيجو بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

لعنة البيرنابيو تصيب زيدان في مباراة سيلتا فيجو ضد الريال بالدوري الاسباني:

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قالت صحيفة ماركا الاسبانية:" تعثر ريال مدريد مرةً أخرى في البرنابيو ، بعد هزيمة سوسيداد والإقصاء من الكأس، كانت المباراة التالية التي يتعثر فيها ريال مدريد في البرنابيو تعثرات جعلت فارق النقاط بين مدريد كمتصدر نقطة واحدة فقط مع تعادل سيلتا أصبح هناك أربعة تعادلات لـ مدريد في البرنابيو في الدوري ، مما يذكرك بـ موقف قد حدث مسبقاً بالفعل على الرغم من أنه كان أكثر قسوة ، وهو خسارة التنافس على كل البطولات خلال أسبوع واحد فقط في الموسم الماضي".

وأضافت الصحيفة الاسبانية عن مباراة سيلتا فيجو ضد الريال:"تعادل ريال مدريد في البرنابيو أمام بلد الوليد ثم كلوب بروج ثم ضد بيتيس ثم باريس سان جيرمان ، بعد ذلك استمر ريال مدريد قوي بشكل واضح حتى جاءت الأزمة المصغرة بالتعادل في مباريات ثلاث أمام برشلونه وبلباو وفالنسيا ريال مدريد حقق استقرار مميز على الصعيد الفني وعلى صعيد النتائج خاصة بعد أن حقق كأس السوبر في السعودية ثم يحقق الإنتصار ضد أتلتيكو مدريد واشبيلية لـ تستمر سلسلة 21 مباراة دون هزيمة حتى الإقصاء من الكأس".

واختتمت ماركا تقريرها عن مباراة سيلتا فيجو ضد الريال قائلة:" خسارة سوسيداد أثارت الكثير من التساؤلات حول اختيارات زيدان الـ 11 لاعب في التشكيلة ثم حقق الفوز برباعية على أوساسونا ثم يأتي تعثر جديد ضد سيلتا ‏تعادل سيلتا فيغو يثير مؤشرات خطيرة حيث كان التعادل السادس في البرنابيو من خلال 17 مباراة ، واقع مقلق قبل زيارة السيتي وبرشلونه لملعب البرنابيو".