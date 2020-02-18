رياضة | بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.. مستشفى الـPSG هاجس يؤرق توخيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.. مستشفى الـPSG هاجس يؤرق توخيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حالة من الإرتباك الفني وذلك قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا .

المدير الفني الألماني وجد نفسه محاصر بالكثير من الإصابات التي ضربت الكثير من العناصر الأساسية للفريق في جميع الخطوط الامر الذي يضعه في موقف محرج للغاية يهدد الحالة التي يعيشها الفريق محلياً فيما يخص الإستقرار وتصدر جدول الترتيب .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على الأوراق التي خلطتها إصابات باريس سان جيرمان في عقل توماس توخيل .

الأزمات الدفاعية

يتوفر العملاق الفرنسي على حارس مرمى عملاق وهو الكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين ريال مدريد السابق لكن المشكلة الدفاعية تكمن في فاعلية الرباعي الخلفي الذي تشوبه الكثير من الإصابات .

ففي المباراة الأخيرة للفريق ضد أميان عمد توماس توخيل إلى التدوير بين تياجو سيلفا وكيمبيببي وماركينيوس بعد أن تعافى الثلاثي من الإصابات المختلفة التي ضربت كل واحد منهم على حده .

لكن الثنائي الأقرب للمشاركة في لقاء بروسيا دورتموند هما تياجو سيلفا وكيمبيمبي فيما سيكون اللاعب البرازيلي ماركينيوس ورقة رابحة في منطقة وسط الملعب .

وعلى الجبهة اليسى سيكون خوان بيرنات على موعد مع المشاركة بصورة أساسية بعد أن غاب الفترة الماضية بسبب الغصابة خاصةً أنه سيلعب في جبهة نارية يقودها ثورجان هازارد وجادون سانشو وإيرلينج هالاند .

ثلاثي وسط هش

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وفي منطقة وسط الملعب ضربت الإصابة الثلاثي أندير هيريرا وماركو فيراتي وإدريسا جاي حيث لم يسلم أي منهما من الشبح الذي يدور على لاعبي العملاق الفرنسي في الوقت الذي إكتشف فيه توخيل ووجد ضالته في تانجوي كواسي .

ذلك الإسم الذي صال وجال وسجل هدفين في مرمى أميان في التعادل المثير 4-4 الأسبوع الماضي ببطولة الدوري الفرنسي فيما تفقد بعض العناصر الأخرى على غرار جوليان دراكسلر النواحي الفنية التي تؤهله للمشاركة أساسياً.

لكن توخيل إتخذ قرار ربما يكون نهائي بالدفع بفيراتي وجايي في وسط الميدان وسيهبط آنخيل دي ماريا وبابلو سارابيا لمساعدتهم وتقديم المساندة الكافية .

لغز مشاركة نيمار من عدمه

المؤشرات الأولية تنذر بعدم مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المباراة لكن توماس توخيل أكد أن نيمار جونيور سيشارك في المباراة بصفة أساسية .

وسيكون الفرنسي حذر بشأن مشاركة نجم الفريق الأوحد ولن يجازف به بعد أن إبتعد خلال المباريات الأربعة الأخيرة عن المشاركة منذ أن أصيب في لقاء مونبلييه مطلع الموسم الجاري .

وستضم التوليفة الهجومية للفريق الفرنسي بخلاف البرازيلي نيمار الأرجنتيني ماورو إيكاردي والفرنسي كيليان مبابي الذي أراحه توخيل خلال لقاء أميان الماضي .

كما يعتبر إدينسون كافاني واحد من اللاعبين الذين يملكون ورقة إستراتيجية وسلاح رابح في ظل تحسن حالته الفنية بالمشاركة في المباريات الماضية .

فهل ينجح توخيل في العودة من سيجنال إيدونا بارك بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء ؟