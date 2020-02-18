رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18/2/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18/2/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم الكثير من المباريات الهامة البوم الثلاثاء 18 فبراير، حيث سيبدأ دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً ستقام بعض المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا من أهم البطولات حول العالم، حيث نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق اللقب في الموسم الماضي على حساب مواطنه فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية على ملعب الواندا متروبوليتانو في مدريد.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء.

- دوري أبطال أوروبا :-

أتليتكو مدريد vs ليفربول

يحل حامل اللقب فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق أتليتكو مدريد اليوم على ملعب الواندا معقل الفريق المدريدي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من البطولة الأوروبية.

بوروسيا دورتموند vs باريس سان جيرمان

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بينما سيكون هناك لقاء ناري على ملعب السيجنال ادونا بارك بين فريق بوروسيا دورتموند الألماني وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يطمح لتحقيق اللقب هذا الموسم بعد التعاقد مع أكثر من نجم خلال السنوات الماضية، وكان أبرزهم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سيعود من الإصابة خلال تلك المواجهة التي ستقام في الساعة العاشرة مساءً.

- دوري أبطال آسيا :-

السد vs سباهان اصفهان.

الشارقة vs برسبوليس.

التعاون vs الدحيل.

وسوف تقام الثلاث مباريات في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

العين vs النصر .. في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.