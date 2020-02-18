اونلاين | مشاهدة مباراة الشارقة اليوم18-2-2020 بث مباشر مباراة الشارقة الإماراتي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الشارقة اليوم18-2-2020 بث مباشر مباراة الشارقة الإماراتي ضد بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الشارقة الإماراتي مع نظيره فريق بيرسبوليس الإيراني، على ملعب الأول، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويأمل الجريحان الشارقة وضيفه بيرسبوليس في تحقيق الفوز الأول بعد تعثرهما في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي والدحيل القطري.

واستهل الشارقة عودته إلى بطولة دوري أبطال آسيا بعد غياب 11 عاما بالخسارة على أرضه أمام التعاون صفر-1، وهو يتطلع إلى التعويض أمام الفريق الذي التقاه سابقا مرة واحدة عندما خسر أمامه 1-3 في طهران في نسخة 2009، قبل أن تلغى النتيجة بسبب انسحاب الفريق الاماراتي من البطولة.الشارقة و بيرسبوليس الساعة الساعة 5.35 عي قناة 3