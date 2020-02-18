اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراةالتعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراةالتعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HDيستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، لاستضافة فريق الدحيل القطري، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراةالتعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HD وتُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله ببريدة معقل الفريق السعودي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراةالتعاون ضد الدحيل اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HD ويلعب التعاون ضمن مجموعة تضم كل من "الدحيل القطري، والشارقة الإماراتي، وبريسوليس الإيراني".التعاون و الدحيل الساعة 5.35 عي قناة 2