منتخب المغرب للاعبين المحليين في المجموعة الثالثة في (شان) الكاميرون

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الدار البيضاء: أسفرت قرعة نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أجريت، الاثنين، عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الطوغو وأوغندا وروندا.

ويواجه المنتخب المغربي، في مجموعته، في النهائيات التي تحتضنها الكاميرون ما بين 4 و25 أكتوبر المقبل، منتخب الطوغو في أولى مبارياته، ثم رواندا وأوغندا.

وضمت المجموعة الأولى البلد المنظم، الكاميرون، إلى جانب منتخبات مالي وبوركينافاصو وزيمبابوي. فيما ضمت الثانية منتخبات ليبيا والكونغو الديمقراطية والكونغو والنيجر، والرابعة منتخبات زامبيا وغينيا وناميبيا وتانزانيا.

وشارك في تصفيات نهائيات الكاميرون 47 منتخباً، تأهل عنها 15 منتخباً، تتنافس، إلى جانب منتخب البلد المنظم، على الفوز باللقب.

وكان المنتخب المغربي للاعبين المحليين قد توج بالبطولة، في دورتها الخامسة لسنة 2018، التي نظمت بالمغرب، بمشاركة 16 منتخباً، توزعتها ملاعب مدن الدار البيضاء وطنجة وأغادير ومراكش.

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وأحدثت مسابقة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين (شان) في 2009. وهي تهم، كما تدل على ذلك تسميتها، اللاعبين الممارسين داخل القارة. وتتطلب المشاركة فيها المرور عبر دور إقصائي مؤهل.

توزيع منتخبات المحليين في نهائيات الكاميرون