القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا 2020

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ويبدأ حامل اللقب ليفربول رحلة الدفاع عن لقبه في دور الستة عشر اليوم أمام اتلتيكو مدريد في الملعب الذي شهد فوز الفريق ببطولة دوري الأبطال العام الماضي، وسيكون أبناء المدير الفني الألماني يورجن كلوب كاملين العدد، وذلك بسبب شفاء جميع العناصر المؤثرة ومشاركتها في المباراة السابقة بالدوري الانجليزي أمام نوريتش وعلى رأسهم ساديو ماني وفابينهو وجيمس ميلنر.

القنوات التي تنقل مباراة ليفربول واتلتيكو اليوم مجاناً، هي عديدة على العديد من الاقمار الصناعية وسوف نقوم بتوفير الترددات الخاصة بكيفية مشاهدة اللقاء، ويغيب عن اتلتيكو مدريد اليوم موهبته الصغير جواو فيليكس الذي تعاقد معه الفريق الصيف الماضي، مع احتمالات غياب كلاً من موراتا ودييغو كوستا في مباراة اليوم، وستلعب المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة وسط حضور جماهيري سيقترب من الـ 60 الف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد