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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا 2020

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القنوات الناقلة لمباراة واتلتيكو مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، ويبدأ حامل اللقب ليفربول رحلة الدفاع عن لقبه في دور الستة عشر اليوم أمام اتلتيكو مدريد في الملعب الذي شهد فوز الفريق ببطولة دوري الأبطال العام الماضي، وسيكون أبناء المدير الفني الألماني يورجن كلوب كاملين العدد، وذلك بسبب شفاء جميع العناصر المؤثرة ومشاركتها في المباراة السابقة بالدوري الانجليزي أمام نوريتش وعلى رأسهم ساديو ماني وفابينهو وجيمس ميلنر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد

القنوات التي تنقل مباراة ليفربول واتلتيكو اليوم مجاناً، هي عديدة على العديد من الاقمار الصناعية وسوف نقوم بتوفير الترددات الخاصة بكيفية مشاهدة اللقاء، ويغيب عن اتلتيكو مدريد اليوم موهبته الصغير جواو فيليكس الذي تعاقد معه الفريق الصيف الماضي، مع احتمالات غياب كلاً من ودييغو كوستا في مباراة اليوم، وستلعب المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة وسط حضور جماهيري سيقترب من الـ 60 الف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
CBC Sport HD AzerSpace 46°E 11135 أفقي 27500
IRIB Varzich Badr 26°E 11881 أفقي 27500
ARENA SPORT يوتلسات 11512 عمودي 30000
RTS Hot Bird 13 10971 أفقي 29700
IDMAN TV AzerSpace 46°E 11175 أفقي 27500
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