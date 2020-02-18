شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية في الجولة الـ15 لمظاليم بحرى والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة عشر بـ دورى القسم الثانى بإقامة 4 مباريات لحساب الجولة الثالثة والمباراة الأخيرة للمجموعة الثانية، بينما تستكمل باقى المواجهات بمباراتى بلدية المحلة والمنصورة غدًا الأربعاء، وبيلا وأبو قير للأسمدة الخميس.

فعلى ملعبه يستضيف غزل المحلة بقيادة خالد عيد نظيره دكرنس بقيادة مصطفى عبده في لقاء قوى يبحث فيه الفريقان عن الثلاث فأبناء المحلة يحتلون المركز الثالث برصيد 25 نقطة ولا بديل أمامهم سوى تحقيق الثلاث نقاط إذا ما أرادو الاستمرار في المنافسة، بينما يسعى أبناء دكرنس إلى تحقيق المفاجأة بخطف نقاط المباراة بعدما تحسنت نتائجهم من جديد ودخلوا في سباق المنافسة بعد وصولهم للنقطة 24 في المركز الرابع للمجموعة.

ويخرج دمنهور بقيادة كمال فريد لمواجهة مالية كفر الزيات في مواجهة سهلة نسبيا للضيوف الساعين نحو استكمال مشوارهم الناجح بتحقيق الفوز تلو الأخر بعد وصولهم للنقطة 27 في المركز الثانى، بينما يحتل مالية كفر الزيات المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط وأصبح هبوطهم للقسم الثالث مسألة وقت، وفى لقاء جماهيرى يستضيف الأوليمبى صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة مع الرجاء المطروحى صاحب المركز السادس برصيد 22 نقطة ويحاول المدير الفني للاوليمبى استغلال عامل الأرض لخطف نقاط المباراة مثلما فعل الأسبوع قبل الماضى عندما حقق الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة، بينما يحاول نبيل محمود المدير الفني للرجاء استغلال حالة النشوة للاعبيه بعد الفوز الأخير على بيلا بسداسية مقابل هدف الجولة الماضية لتحقيق الثلاث نقاط للدخول في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود للأضواء.

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كما يستضيف الحمام بقيادة مجدى طلبه نظيره فاركو المتصدر برصيد 29 نقطة في مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريق المتصدر نظرا لصعوبة ملعب الفريق المطروحى بالإضافة لصعوبة موقفه حيث يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وفى إطار مباريات المجموعة الثانية يستضيف بتروجت المنتشى نظيره النصر باستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للطرفين فأبناء الفريق البترولى يدخلون اللقاء بمعنويات مختلفة بعد فوزهم الأخير على المتصدر سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وارتفاع رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الثالث للمجموعة، بينما يسعى النصر لتحقيق المفاجأة للهروب من منطقة الخطر بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق في الجولة الماضية على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف.